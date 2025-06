Caltanissetta. Criticità e piani di rilancio del Centro Storico, la IV Commissione “Risorse e Sviluppo Economico” incontra i commercianti

La IV Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo Economico”, presieduta dal consigliere Angelo Scalia, ha incontrato i titolari degli esercizi commerciali con sede nel Centro Storico e Giuseppe Difrancesco, rappresentante di Confcommercio e ANCoS Caltanissetta, per analizzare le problematiche e discutere di possibili interventi per favorire le attività presenti in questa zona nevralgica della città.

I commercianti hanno esposto alla Commissione una serie di criticità legate in particolare ai temi della mobilità, decoro, sicurezza urbana e tributi.

In particolare, è stato richiesto al Comune una rivisitazione delle aliquote IMU e TARI e di rappresentare all’Ufficio del Territorio che gli estimi catastali vigenti, molto elevati in questa zona cittadina, non rispecchiano una realtà peculiare come quella di Caltanissetta, dove gli immobili del Centro Storico valgono meno rispetto a quelli situati nelle periferie.

Per quanto riguarda il mercato della “strata ‘a foglia”, inoltre, è stata manifestata l’esigenza di lasciare libero il parcheggio “Grazia”, anche in concomitanza con eventi di richiamo, poiché lo stesso rappresenta sovente l’unico accesso allo storico mercato, con la conseguente riduzione dell’afflusso dei cittadini.

La Commissione ha ascoltato tutte le istanze degli esercenti, auspicando anche nel ruolo dell’Università, con i nuovi corsi e la concentrazione delle sedi in Centro Storico che potrebbero rappresentare un volano per l’economia, nonché nell’attivazione di ulteriori strumenti quali il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e il PUT (Piano Urbano del Traffico) per rendere maggiormente fruibile la città.

Il presidente Scalia ha dichiarato: “Un incontro molto proficuo che ci siamo promessi di ripetere quanto prima. Abbiamo rassicurato i commercianti, che purtroppo vivono difficoltà oggettive e spesso ben note, perché l’Amministrazione ha come priorità assoluta il rilancio del Centro Storico e lo sviluppo economico nisseno. La IV Commissione è molto sensibile a questo tema in ogni suo componente e continuerà ad accogliere le istanze dei cittadini e a lavorare attivamente al fine proporre nuove soluzioni”.