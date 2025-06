Autismo, ‘Fattoria dei sorrisi’: con l’Associazione Jole Santelli esperienza immersiva per famiglie

(Adnkronos) – Una iniziativa solidale dedicata alle famiglie di adolescenti con disabilità cognitive che, tra attività ludiche all'aperto, laboratori, contatto con gli animali e con la natura, possono divertirsi, imparare, stare insieme e crescere. E' la 'Fattoria dei Sorrisi', un progetto promosso dall'Associazione Jole Santelli. "Quando si parla di disabilità, l’attenzione si concentra su chi ha bisogno di maggiore cura e accompagnamento. Tuttavia, accanto a loro ci sono fratelli e sorelle che vivono una quotidianità fatta di empatia, osservazione e amore, ma spesso senza uno spazio in cui esprimersi, raccontarsi o semplicemente vivere momenti di normalità e condivisione", spiega Paola Santelli, presidente dell’Associazione Jole Santelli. "Fattoria dei Sorrisi è nato proprio per loro. Per offrire un’esperienza immersiva, educativa e relazionale, all’interno di un contesto naturale e accogliente. Un’esperienza pensata per rafforzare il legame fraterno, ma anche per far sentire questi ragazzi parte di una comunità che li comprende. Un tempo fatto di laboratori, attività ludiche, contatto con gli animali e tanta relazione: con i propri fratelli e sorelle, ma anche con altri coetanei che condividono lo stesso vissuto", prosegue Santelli. Alla Fattoria 4 stelle, i ragazzi hanno preso parte a numerose attività: dalla giornata in stalla a quella dedicata alla trasformazione del latte, durante la quale hanno realizzato e poi gustato la loro ricotta; dalla scoperta del mondo del maiale alla caccia al tesoro; dalla giornata 'mani in pasta' in cui hanno preparato i biscotti raccogliendo in prima persona le uova nel pollaio, fino alla giornata dedicata agli ortaggi, in cui hanno piantato le loro 'piantine solidali'. (Adnkronos) – "Ancora una volta l'Associazione, nata per ricordare Jole Santelli, straordinaria e inimitabile presidente della Regione e politico calabrese dalla grande umanità,, ha realizzato un'iniziativa di sfondo sociale mirata alla valorizzazione di tesori umani che altrimenti potrebbero rimanere non valorizzate -sottolinea l’assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo- e tutto questo si incastona in una nuova sensibilità della Regione Calabria, che ha avuto recentemente l'approvazione della legge regionale sull'Agricoltura Sociale per dare anche alle nostre aziende ulteriori possibilità per costruire reddito specializzandosi nel settore ma per dare delle possibilità ai nostri ragazzi per essere valorizzati e per sentirsi realizzati dal punto di vista umano". "Un ringraziamento speciale -aggiunge Paola Santelli- va alle famiglie che hanno aderito con fiducia, agli educatori che hanno guidato con passione ogni attività, e a tutti coloro che hanno creduto nel valore di questa esperienza. In particolare, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a Rosa Maria e Giada, due giovanissime studentesse universitarie che si sono distinte per professionalità e umanità. Rosa Maria, studentessa in Scienze dell’Amministrazione, e Giada, iscritta a Scienze delle Produzioni Animali, hanno saputo organizzare i laboratori con precisione, entusiasmo e sensibilità, regalando a ogni partecipante attenzione autentica e cura". "Fattoria dei Sorrisi -conclude Santelli- non è stato solo un progetto. È stato un luogo di crescita emotiva e relazionale, dove si sono costruiti legami autentici, si sono alleggeriti fardelli silenziosi e si è coltivata la consapevolezza che, attraverso l’empatia, ogni esperienza può diventare occasione di forza e comprensione". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)