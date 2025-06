Allarme a Roma, due giovani sul cornicione in pieno centro

(Adnkronos) – Allarme a Roma in pieno centro. Due ragazzi sono saliti su un cornicione di un palazzo di Corso Rinascimento. Il comportamento dei giovani – non è chiaro in quali condizioni siano – ha allarmato persone che hanno assistito alla scena nella serata del 18 giugno e hanno chiamato immediatamente i carabinieri. I due giovani, per fortuna, sono rientrati all'interno della balaustra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)