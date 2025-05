Treni, ok alla realizzazione di due nuove stazioni ad Agrigento. Savarino: «Interventi attesi dai residenti, riduciamo isolamento periferie»

Due nuove stazioni ferroviarie, Fontanelle e San Michele, saranno realizzate nel Comune di Agrigento e, in parte, in quello di Favara. Il via libera ai progetti definitivi, proposti da Rete ferroviaria italiana (Rfi) per la realizzazione delle due nuove fermate, è arrivato oggi dal dipartimento dell’Urbanistica dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente.

«Si tratta di interventi che seguo da diversi anni e che i residenti delle zone interessate e i tanti lavoratori pendolari attendono da molto tempo – dice l’assessore Giusi Savarino –. Oggi abbiamo approvato le varianti urbanistiche e dato così il via alla fase procedurale della gara, che sarà affidata con appalto integrato. Con questi interventi, consentiremo migliori collegamenti con l’area industriale e con l’ospedale San Giovanni Di Dio, riducendo allo stesso tempo l’isolamento di alcune aree periferiche. Sono certa, inoltre, che queste due infrastrutture contribuiranno a posizionare ancora meglio la città e la provincia di Agrigento nei contesti turistici, nazionali ed internazionali. Ultimi, ma non per importanza, i vantaggi in termini di inquinamento: il potenziamento della mobilità sostenibile rientra, infatti, tra gli obiettivi che, come governo, ci siamo dati».