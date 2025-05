“Tacco 12 – Metamorfosi”, il notaio nisseno Giuseppe Pilato premiato per un racconto ispirato alla sua esperienza professionale

Caltanissetta – Un prestigioso riconoscimento per il notaio nisseno Giuseppe Pirato, noto professionista del capoluogo nisseno, che ha ricevuto un premio nell’ambito del concorso letterario nazionale “Il Notaio racconta”, promosso dal Consiglio notarile di Agrigento e riservato ai notai di tutta Italia.

Lo scritto premiato è il racconto “Tacco 12 – Metamorfosi”, un testo breve ma intenso, che trae origine da una vicenda realmente vissuta nel suo studio professionale. La narrazione, dallo stile semplice e diretto, racconta una storia di riscatto e trasformazione personale, dimostrando come anche un ambiente formale come uno studio notarile possa diventare teatro di storie di vita capaci di lasciare il segno.

«Il racconto nasce da un episodio che mi ha profondamente colpito – ha spiegato il notaio Pilato – e ho voluto trasformarlo in una narrazione che mettesse in luce il lato umano della nostra professione. Il nostro lavoro, oltre alla tecnica, può avere anche un’anima, e condividere questa esperienza per me è stato molto significativo».

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 23 maggio in un noto ristorante della Città dei Templi, alla presenza di numerosi notai provenienti da tutta Italia, che hanno calorosamente applaudito il collega nisseno.

Il premio conferito al notaio Pilato non è solo un riconoscimento personale, ma anche la dimostrazione di quanto la dimensione umana possa arricchire il lavoro notarile, trasformando le storie raccolte dietro una scrivania in messaggi universali capaci di emozionare e far riflettere.