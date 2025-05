Spaccio di droga nel quartiere Arenella a Palermo, due arresti

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato due uomini mentre spacciavano droga nel quartiere Arenella. I finanzieri del Secondo nucleo operativo metropolitano, con il cane antidroga Cosmo della compagnia di Palermo Punta Raisi, hanno effettuato un controllo in piazza, individuando tre pregiudicati. Gli indagati avevano nascosto la cocaina in una fioriera. I finanzieri sono riusciti a bloccare il passaggio di una dose e hanno sequestrato 23 dosi di hashish, di cui 5 trovate nella fioriera, un panetto da 50 grammi di hashish e 141 euro. (ANSA).