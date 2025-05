S’infortuna mentre stava facendo trekking sull’Etna: portata in salvo da Soccorso Alpino della Gdf e Cnsas

Ancora un escursionista infortunata sull’Etna, ed ancora il soccorso che s’è prontamente attivato per portarlo in salvo. E’ accaduto che un’escursionista s’è infortunata infortuna sull’Etna, ed è stata soccorsa dai Militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi e volontari del Cnsas.

La macchina dei soccorsi è stata attivata per un’escursionista infortunatasi a una gamba mentre stava facendo trekking sul sentiero dei Crateri Silvestri superiore sul versante sud dell’Etna.

Immobilizzata su una barella portantina Titan Basket è stata portata sulla strada e affidata alla cura dei medici del 118 intervenuti in ambulanza, che hanno provveduto a condurla in ospedale per le cure del caso. (Ansa)