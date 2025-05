Siciliani Liberi a Nantes per l’Assemblea EFA European Free Alleance

Siciliani Liberi presente all’Assemblea Generale dell’Alleanza Libera Europea a Nantes: approvate tre mozioni chiave per l’autogoverno, la democrazia parlamentare e i diritti delle isolePalermo, 20 maggio 2025 – Siciliani Liberi ha partecipato con la propria delegata, Emilia Maggio, all’Assemblea Generale dell’Alleanza Libera Europea (EFA), tenutasi a Nantes dal 8 al 10 maggio 2025. Durante l’evento, che ha visto riconfermata Lorena Lòpez de Lacalle alla presidenza e il rinnovo del Bureau dell’ALE, sono state approvate, tra le altre, tre importanti mozioni con la partecipazione di SL, di cui due presentate in collaborazione con le forze sorelle della rete Autonomie e Ambiente, ed una che ha visto il concorso delle componenti di ALE rappresentanti i territori insulari dell’UE, che rafforzano l’impegno per un’Europa delle regioni, più democratica e attenta alle specificità insulari.

1. Per un’Europa governata dal Parlamento e dal Comitato delle Regioni

La mozione n. 27, introdotta da Mauro Vaiani e sostenuta da Siciliani Liberi, propone una riforma delle istituzioni europee per rafforzare il ruolo legislativo del Parlamento Europeo e del Comitato delle Regioni, riducendo il potere della Commissione e del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. L’obiettivo è promuovere una “Europa dei popoli, delle regioni, dei territori”, ispirata ai principi di sussidiarietà, solidarietà e democrazia. La mozione è stata adottata all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’EFA il 9 maggio 2025.

2. Contro il presidenzialismo, a favore del parlamentarismo

La mozione n. 26, anch’essa introdotta da Mauro Vaiani e sostenuta da Siciliani Liberi, esprime una critica al presidenzialismo e alle concentrazioni di potere politico, promuovendo invece il parlamentarismo a tutti i livelli di governo. La mozione sottolinea i rischi del presidenzialismo, tra cui la polarizzazione, il populismo e l’emarginazione delle minoranze, e invita l’EFA a rimanere critica nei confronti dell’elezione diretta di un “presidente” europeo. Anche questa mozione è stata adottata all’unanimità il 9 maggio 2025.

3. Forum delle Isole: per uno status speciale delle isole europee

La mozione n. 28, presentata da Silvia Lidia Fancello (rappresentante ALE in Sardegna), Emilia Maggio (Siciliani Liberi) ed Emma Navarro (Més per Menorca), affronta le sfide specifiche delle isole europee, come la Sicilia, legate alla lontananza geografica, alle difficoltà economiche e alla mancanza di autogoverno. La mozione chiede alla Commissione Europea di riconoscere uno status speciale per le isole, includendo le loro esigenze nelle politiche di coesione e allocando fondi adeguati. La mozione è stata adottata all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’EFA il 9 maggio 2025. Siciliani Liberi, membro effettivo dell’EFA dal 2023, continua a promuovere l’autogoverno, la democrazia parlamentare e la difesa delle specificità territoriali, collaborando attivamente con le forze della rete Autonomie e Ambiente per costruire un’Europa più equa e rispettosa delle diversità.