Sicilia. Tajani riconferma Schifani alla presidenza della Regione, Michele Mancuso: “Grande lavoro di Forza Italia nell’Isola, il partito è al servizio dei Siciliani “

“La Sicilia ha sempre rappresentato una roccaforte di consensi per Forza Italia, e il legame di Silvio Berlusconi con questa terra è sempre stato profondo. Oggi possiamo contare sulla fiducia dei siciliani anche per quanto riguarda l’amministrazione regionale, e credo che i risultati ottenuti dal Governo guidato da Schifani siano estremamente positivi. I traguardi raggiunti dalla sua giunta sono evidenti e rilevanti in ogni ambito. Schifani potrà contare sul nostro appoggio, così come su quello dell’esecutivo nazionale, per continuare a operare a favore della comunità siciliana. Sarà lui il nostro candidato per un secondo mandato alla guida della Regione.”

In qualità di rappresentante delle istituzioni e parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, non posso che condividere e supportare pienamente le dichiarazioni del nostro leader Antonio Tajani, pronunciate durante la convention Azzurra a Noto – così si esprime in una nota il deputato Michele Mancuso.

Sono orgoglioso di far parte di una classe dirigente competente, formata da uomini e donne di Forza Italia, un partito in continua espansione, che – come sottolineato dal nostro segretario – è serio, credibile, affidabile e vicino alla popolazione, pronto a immergersi tra la gente. In Sicilia – prosegue Mancuso – noi rappresentanti di Forza Italia siamo in grado di ascoltare e raccogliere le esigenze delle persone e delle comunità locali, per poi sottoporle all’attenzione del Presidente Schifani, che dimostra grande sensibilità e saggezza nel governare, impegnandosi per lo sviluppo della nostra regione.

Sono pienamente d’accordo con Tajani – continua Mancuso – quando afferma che il Presidente Schifani porterà a compimento tutti i progetti avviati con lungimiranza nel corso di questa legislatura. L’importante scelta di realizzare i termovalorizzatori rappresenterà un significativo passo avanti per la Sicilia, proiettandola verso un modello moderno e innovativo, anziché arretrato.

Il mio impegno sul territorio, in particolare nella provincia di Caltanissetta, – conclude il deputato Michele Mancuso – non può che essere illuminato da principi fondanti di Forza Italia, quei valori che costituiscono il nostro DNA e che oggi rendono il nostro partito una forza politica solida e proiettata verso il futuro, pronta a diventare un punto di riferimento sicuro per tutti i moderati e per chi si riconosce nei nostri valori.”