Sequestrate 5 tonnellate di tonno non tracciabile nel Siracusano

La Guardia Costiera. sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Siracusa, ha sequestrato 5 tonnellate di tonno rosso non tracciabile e senza certificazione. Il pesce è stato trovato in camion refrigerati vicino Portopalo di Capo Passero. Al trasportatore è stata elevata una sanzione amministrativa per un totale di 2,666,70 euro. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e, dopo i rituali campionamenti da parte del personale dell’Asp di Noto, è stato dichiarato idoneo al consumo e devoluto in beneficenza a enti caritatevoli. (ANSA).