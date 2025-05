Scazzottata tra due persone degenera in accoltellamento con un ferito in gravi condizioni e un arresto

Una scazzottata fra due stranieri ospiti di una comunità si conclude con una coltellata sferrata al fianco di uno dei due protagonisti della lite. E’ accaduto questa sera in piazza Cavour, a Favara, nell’Agrigentino.

I magrebini avrebbero iniziato a picchiarsi, sembra per precedenti ruggini fra loro, quando, improvvisamente, uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito al fianco il rivale.

L’uomo, che non ha perso conoscenza ma sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo pochi minuti. (AGI).