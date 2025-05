Revocato il vincolo di tutela sull’Antenna RAI: la collina Sant’Anna al centro del confronto tra istituzioni e territorio

Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha disposto, con decreto n. 2574, la revoca del vincolo di tutela imposto nel 2022 sull’impianto di radiotrasmissione RAI di Caltanissetta. Una decisione che segna un cambio di rotta significativo: la struttura non sarà più soggetta alle prescrizioni che ne regolavano la conservazione e la destinazione d’uso. Questo rende possibile la demolizione dell’impianto da parte di Rai Way, che già in passato aveva tentato di procedere in tal senso, ma era stata bloccata proprio dal vincolo.

La questione dell’antenna RAI, che sorge in cima alla collina Sant’Anna, si conferma un tema di grande attualità. Il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, ha infatti convocato per i prossimi giorni un tavolo tecnico finalizzato ad approfondire le valutazioni tecniche e istituzionali emerse nel corso delle interlocuzioni tra il Comune e l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in particolare con il Dipartimento competente. All’incontro parteciperanno i dirigenti di Rai Way, la Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e i rappresentanti istituzionali coinvolti.

L’obiettivo è quello di fare chiarezza su una vicenda che intreccia elementi culturali e paesaggistici, ma che riguarda anche aspetti sociali e lo stato di salute della struttura stessa oltre che soprattutto la sicurezza dei cittadini. La collina Sant’Anna con la sua antenna Rai, con la sua storia e il suo impatto visivo sul paesaggio urbano, rappresenta infatti un luogo di valore identitario per la comunità locale. L’amministrazione comunale e la Prefettura puntano a garantire un confronto franco e trasparente, in grado di offrire risposte concrete alle domande dei cittadini.

Il consigliere comunale di Forza Italia, Marcello Mirisola, ha annunciato che chiederà all’ufficio di Presidenza la convocazione di un Consiglio comunale monotematico interamente dedicato alla questione dell’antenna. In questa sede saranno ripercorsi i temi affrontati durante il tavolo tecnico e verrà garantita la massima partecipazione del civico consesso e della cittadinanza. Un passo ulteriore per approfondire e chiarire tutte le sfaccettature di un tema che tocca da vicino la vita della comunità e la tutela del territorio.

L’amministrazione comunale, infine, ha ribadito il proprio impegno a tutelare la sicurezza dei cittadini e a promuovere un dialogo istituzionale costruttivo con tutte le parti interessate, consapevole che la gestione di questa vicenda rappresenti una sfida cruciale per il futuro dell’area e per la tutela dell’identità culturale e paesaggistica di Caltanissetta.

Intanto con un video pubblicato su Facebook, l’ex assessore ai Lavori Pubblici Marcello Frangiamore e l’ex sindaco Roberto Gambino, attualmente consigliere comunale, sono intervenuti pubblicamente per commentare la recente revoca del vincolo di tutela sull’antenna RAI di Caltanissetta, situata sulla collina Sant’Anna.

Frangiamore ha espresso preoccupazione per la decisione della Regione Siciliana, che con il decreto n. 2574 ha revocato il vincolo di interesse culturale sull’antenna, rendendo possibile la sua demolizione. Ha sottolineato l’importanza storica e culturale della struttura, considerata un simbolo della città e della sua identità.

Gambino ha condiviso le preoccupazioni di Frangiamore, evidenziando come l’antenna rappresenti un patrimonio collettivo che merita di essere preservato. Ha ricordato che durante il suo mandato da sindaco, l’amministrazione comunale si era opposta alla demolizione, sostenendo la necessità di valorizzare la struttura attraverso progetti culturali e scientifici.

La revoca del vincolo ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità locale. Mentre alcuni vedono nella decisione un’opportunità per lo sviluppo urbanistico dell’area, altri temono la perdita di un importante riferimento storico e culturale.

L’antenna RAI di Caltanissetta, alta 286 metri, è stata per decenni uno dei principali impianti di trasmissione radiofonica in Italia, servendo non solo il territorio nazionale ma anche il bacino del Mediterraneo. La sua presenza ha segnato profondamente lo skyline della città, diventando un elemento distintivo del paesaggio urbano.

In passato, diverse associazioni culturali e ambientaliste, tra cui Legambiente e WWF Sicilia, si erano mobilitate per impedire la demolizione dell’antenna, ottenendo l’apposizione di un vincolo etnoantropologico da parte della Regione Siciliana. Tuttavia, con la recente revoca, il futuro della struttura appare incerto.

Le dichiarazioni di Frangiamore e Gambino mirano a riaprire il dibattito pubblico sulla sorte dell’antenna, sollecitando un confronto tra istituzioni, cittadini e associazioni per trovare una soluzione condivisa che tuteli il patrimonio storico e culturale della città.