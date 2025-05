Regione. Si prospetta finanziamento di tutti i progetti socio educativi per minori presentati dai Comuni siciliani

Si prospetta il finanziamento di tutti i progetti socio-educativi per minori presentati dai Comuni siciliani e giudicati ammissibili. La Regione sta cercando fondi aggiuntivi per sostenere queste iniziative considerate essenziali per giovani e comunità.

Lo conferma Alessandro De Leo si Forza Italia, promotore dell’audizione in Commissione UE all’ARS sulla graduatoria provvisoria dell’Avviso per il finanziamento dei servizi socio-educativi.

“L’impegno per garantire il finanziamento di tutti i progetti è massimo – afferma De Leo –. Non possiamo lasciare indietro interventi strategici, cantierabili e con valenza educativa e sociale indispensabile. Vogliamo che nessun Comune veda esclusi progetti di qualità, soprattutto considerando l’urgenza dell’accompagnamento sociale dei giovani”.

Durante l’audizione, la dottoressa Michela Bellomo, dirigente dell’Azione 4.3.1 presso il Dipartimento della Famiglia, ha dichiarato che un primo rifinanziamento di circa 7 milioni coprirà parte dei progetti, mentre sono avviate procedure per ottenere ulteriori risorse dal fondo di rotazione.

Su 100 progetti presentati, 44 hanno superato i criteri di qualità, ma finora sono stati finanziati solo 18. “Restano 26 interventi ammissibili – conclude De Leo – per i quali continuerò a battermi perché siano finanziati. Anche dal Presidente Schifani ho ricevuto rassicurazioni sul lavoro in corso per reperire le risorse necessarie e garantire il finanziamento del maggior numero possibile di progetti.”