Papa Leone XIV supera il milione di follower su Instagram nel primo giorno

(Adnkronos) – Papa Leone XIV, che ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram, ha superato nel primo giorno su Instagram il milione di follower. "La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra", il primo messaggio del Pontefice in diverse lingue con 17 foto. Su Instagram l'account si chiama @Pontifex – Pope Leo XIV, unico account ufficiale del Santo Padre sulla piattaforma, in continuità con l'account di Papa Francesco @Franciscus. I contenuti pubblicati sull'account @Franciscus, rimarranno accessibili come archivio commemorativo ''Ad Memoriam''. La presenza dei Papi sui social media ha avuto inizio il 12 dicembre 2012 quando Papa Benedetto XVI ha lanciato l'account @Pontifex su Twitter, ereditato pochi mesi dopo da Papa Francesco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)