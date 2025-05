Papa Leone XIV, il saluto al tifoso: “Forza Roma” – Video

(Adnkronos) – Carezze ai bambini, strette di mano e… forza Roma. Papa Leone XIV visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma. Il convoglio di auto passa tra la folla, scesa in strada per accogliere il Pontefice. Papa Leone XIV, seduto in un van, abbassa il finestrino. Saluta, accarezza i bambini – piccoli e piccolissimi – che i genitori avvicinano. Tra le persone che riescono a stringere la mano al Papa, anche qualche tifoso giallorosso. E Leone XIV, appassionato di sport e con una passione per la Roma, non si lascia sfuggire l'occasione: "Forza Roma". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)