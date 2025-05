Nell’Agrigentino 3 migranti minorenni in gravi condizioni dopo essere stati travolti da un’auto

Tre giovani migranti ospiti di una comunità per minori non accompagnati sono ricoverati in codice rosso dopo essere stati travolti da un’auto nei pressi del cimitero di Favara, nell’Agrigentino.

Al momento non e’ chiaro se i ragazzini fossero a piedi o si stessero muovendo con un monopattino o una bici. Il conducente del veicolo, dopo essere fuggito, si è presentato dai vigili urbani che hanno avviato gli accertamenti sul caso.

I feriti, in gravi condizioni anche se coscienti, hanno riportato diverse fratture e sono stati trasportati in ospedale. (AGI)