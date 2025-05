Michele Mancuso (Forza Italia): “Sull’antenna RAI chiarezza e sicurezza, basta strumentalizzazioni”

L’onorevole Michele Mancuso, deputato all’Assemblea regionale siciliana di Forza Italia, interviene con una nota ufficiale per rispondere alle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, diffuse tramite un video sui social riguardante l’antenna RAI sulla collina Sant’Anna.

«Mi sento in dovere di intervenire per onestà d’informazione e per ristabilire un corretto ragionamento – sottolinea Mancuso – rispetto alle dichiarazioni rilasciate in un video pubblicato da due ex amministratori ormai fuori dalle responsabilità di governo, che definirei a dir poco marziani o completamente disinformati. Il tema riguarda l’antenna RAI, la cui grave usura e conseguente pericolosità per la pubblica incolumità richiedono un approccio serio e responsabile, non certo strumentalizzazioni o campagne di disinformazione».

Mancuso precisa che la rimozione del vincolo di tutela è stata «un atto dovuto, non una scelta politica unilaterale» e che in questo iter sono intervenuti l’amministrazione comunale, le rappresentanze del governo regionale, l’assessorato competente e la Sovrintendenza. «La decisione di rimuovere il vincolo – continua – non significa abbandonare la questione: sono in corso interlocuzioni con RAI Way per individuare la migliore soluzione possibile, anche se non vi è più l’obbligo stringente imposto dal vincolo».

Il deputato critica l’atteggiamento dell’ex sindaco Gambino, ricordando come durante il suo mandato e prima ancora come tecnico comunale non siano stati presi provvedimenti risolutivi nonostante il progressivo deterioramento dell’antenna. «Oggi, invece, l’Amministrazione guidata dal sindaco Tesauro sta agendo concretamente – evidenzia Mancuso –: abbiamo coinvolto il governo regionale e in sede parlamentare abbiamo chiesto di destinare eventuali risorse qualora il ripristino fosse stato possibile. Ma i dati tecnici ci dicono che l’unica via percorribile è quella della rimozione, per eliminare un pericolo reale e imminente».

Mancuso annuncia che le prossime settimane saranno decisive con un tavolo tecnico tra sindaco, Prefettura e RAI Way per definire i passaggi operativi, ribadendo che «la tutela della pubblica incolumità viene prima di ogni altra considerazione».

Il deputato di Forza Italia respinge poi l’accusa di “distribuire mancette” con gli emendamenti approvati nell’ultima manovra finanziaria regionale. «Se aiutare le parrocchie, riqualificare quartieri storici come Santa Flavia e Santa Petronilla, o contribuire alla realizzazione di opere pubbliche e servizi fondamentali come le pese pubbliche – tanto richieste dalle aziende agricole – significa fare mancette, allora rivendico con orgoglio questo lavoro», dichiara Mancuso.

Ricorda infine alcuni degli interventi già realizzati o in corso, come il finanziamento da 4 milioni e 200 mila euro per l’ammodernamento della rete idrica cittadina, i lavori avviati per la piscina comunale, la manutenzione delle strade provinciali e gli interventi di edilizia scolastica che coinvolgeranno oltre 20 plessi.

«Se qualcuno vuole far partire la campagna elettorale per le prossime regionali, lo faccia pure – conclude Mancuso –. Noi siamo pronti al confronto con i cittadini e a spiegare, con i fatti alla mano, quanto è stato fatto e quanto continueremo a fare. Abbiamo sempre lavorato con spirito di servizio e determinazione, perché crediamo nel futuro della nostra terra. E, soprattutto, abbiamo la serenità di chi ha sempre agito con trasparenza e la dignità di tornare al proprio lavoro senza cercare poltrone o incarichi come unica ragione di vita».