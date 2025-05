Maxi tamponamento sulla SS115 a Sciacca: quattro feriti, coinvolto anche l’arcivescovo di Agrigento. Grave un minorenne

SCIACCA (AGRIGENTO) – Pomeriggio di paura sulla strada statale 115, all’altezza dello svincolo per San Giorgio, in territorio comunale di Sciacca, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto almeno quattro autovetture.

Nel maxi tamponamento sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un minorenne in condizioni gravi. Per quest’ultimo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, atterrato direttamente sulla carreggiata per un rapido trasporto verso una struttura ospedaliera attrezzata.

Tra i coinvolti anche l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che viaggiava a bordo di una delle auto incidentate. Per fortuna, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: avrebbe riportato solo ferite lievi.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine – polizia e carabinieri – insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze, che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e a trasportare gli altri feriti all’ospedale di Sciacca per gli accertamenti medici.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, mentre il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghi incolonnamenti.