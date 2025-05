Maria Grazia Vagliasindi sarà la prima donna a ricevere la cittadinanza onoraria di Caltanissetta

Per la prima volta nella storia della città, la cittadinanza onoraria di Caltanissetta sarà conferita a una donna: si tratta della dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, già Presidente della Corte d’Appello, prima magistrata in Sicilia a ricoprire questo prestigioso incarico.

Figura di spicco del panorama giudiziario e culturale, la dott.ssa Vagliasindi ha rappresentato una presenza autorevole e profondamente umana nella vita cittadina nissena. La sua influenza si è estesa ben oltre le aule di giustizia: ha partecipato con impegno a numerose iniziative culturali, si è confrontata con gli studenti nelle scuole e ha interpretato con straordinaria sensibilità la dimensione pedagogica della giurisdizione, incarnando appieno il valore civile del ruolo della magistratura nella società.

Il Consiglio Comunale è stato convocato per giovedì 29 maggio alle ore 18 con un punto all’Ordine del giorno particolarmente significativo: il conferimento della cittadinanza onoraria alla dott.ssa Vagliasindi, che proprio a Caltanissetta ha mosso i primi passi della sua brillante carriera.

Tra i numerosi incarichi di rilievo, ha presieduto il processo per la strage in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici, pronunciandone la sentenza. Nel 1998 ha guidato, in Corte d’Assise, il processo contro Cosa Nostra catanese, firmando la condanna all’ergastolo dei vertici mafiosi tra cui Nitto Santapaola e Aldo Ercolano.

Dal 2017 fino al pensionamento avvenuto nel gennaio 2024, ha ricoperto la carica di Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, concludendo proprio qui la sua carriera. A partire da giovedì 29 maggio, entrerà ufficialmente tra i cittadini onorari della città che ha segnato l’inizio e la fine del suo illustre percorso professionale.