Maltempo: ad Agrigento crollo in ex ospedale destinato a sede universitaria, nessun ferito

Crollo all’interno del cantiere dell’ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento. Un porzione di muro del cortile interno, della parte già ristrutturata dell’immobile, ha ceduto all’improvviso. Sono al lavoro i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno evacuato tutti gli edifici addossati all’ex ospedale, in vicolo Ospedale Cavalieri di Malta.

Fra loro anche dei turisti francesi, ospiti di un B&B, arrivati da circa un’ora in città. Non è chiaro se il crollo possa aver determinato scompensi statici agli edifici attigui, quindi vanno fatte delle verifiche tecniche. Sempre a scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento delle unità cinofile, che arriveranno da Palermo, per avere la certezza che non vi siano persone fra le macerie.

Non c’era però nessuno al lavoro perché oggi c’era l’allerta arancione. Era l’inizio del marzo del 2021 quando, dopo anni e anni d’attesa, venivano consegnati i lavori di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale. L’importo complessivo delle opere è di 6 milioni e cento mila euro, di cui 2 milioni e seicento mila finanziati dall’università di Palermo. (ANSA).