“Le Parole del viaggio”, dal 26 maggio prende il via il Master di Scrittura della Strada degli scrittori

L’edizione 2025 è dedicata alle Parole del Viaggio e si svolgerà a Villa Genuardi ad Agrigento

Sarà dedicata a “Le Parole del viaggio” l’edizione 2025 del Master di Scrittura promosso dalla Strada degli Scrittori nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura.

L’evento, per il nono anno, porterà in città scrittori, artisti e giornalisti di fama per una settimana di lezioni e laboratori dedicati alla scrittura e alla lettura, declinando un tema, quello del Viaggio, che riguarda da vicino la Sicilia, Agrigento e le sue “piazze letterarie”, da Vigata a Regalpetra. Un’area dove opera da anni l’associazione fondata da Felice Cavallaro per valorizzare i luoghi in cui sono nati e hanno operato Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Antonio Russello, Pier Maria Rosso di San Secondo e tanti altri. Il master, che si svolgerà dal 26 al 31 maggio prossimi, sarà ospitato nella sala “Sebastiano Tusa” di Villa Genuardi, concessa dal Soprintendente ai Beni culturali Vincenzo Rinaldi. Una sede non casuale dato che la sede della Soprintendenza è stata in passato il famoso approdo del Gran Tour letterario, l’“Hotel des temples”, immerso in un giardino storico di grande bellezza.

Le “Parole” su cui ci si confronterà saranno Bellezza, Itinerari, Strada, Oriente, Traghettare, Sogno, Racconto, Struttura, Luce, Prospettiva, Visione, Treno, Isola a cinque stelle con docenti come Dacia Maraini, Licia Colò, Gaetano Basile, Lidia Tilotta, Gaetano Savatteri, Maurizio Carta, e ancora Gaetano Aronica, Emanuela Rosa-Clot, Ottavio Di Brizzi, Pietro Fattori, Isabella Giglia, Antonina Nocera, Francesca Planeta, Giulio Polegato e Pucci Scafidi. A curare i laboratori saranno Marina Castiglione, Salvatore Picone, Salvatore Nocera Bracco e Roberto Bruccoleri.

Le informazioni per le iscrizioni al Master sono reperibili sul sito www.stradadegliscrittori.com. Grazie agli sponsor pubblici e privati che sostengono l’iniziativa (tra questi l’Assemblea Regionale Siciliana, Italkali, Fondazione Sicilia, Bcc San Francesco, Sais Trasporti, Coopculture, Azienda agricola Milazzo, Planeta, Planeta Estate, Rn Motors, Cva e Tasca d’Almerita) sono previste delle borse di studio per poter seguire l’iniziativa anche in streaming.

“Il tema del Viaggio – spiega il direttore della “Strada” Felice Cavallaro – verrà declinato non solo durante il Master, ma anche nelle serate della ‘Festa del Viaggio’ che partirà sempre lunedì a partire dalle 21 nel chiostro del Palazzo di Provincia e della Prefettura di Agrigento e rientrano nel progetto delle ‘Piazze della Capitale’ di Agrigento 2025 insieme tante altre iniziative in programma per i prossimi mesi”.

Tra le attività già programmate, la realizzazione di corner multimediali turistici in tre comuni della provincia e dalle commemorazioni per i “Cent’anni di Camilleri”. Previsti per il 18 luglio un convegno sulla lingua dei più popolari romanzi dello scrittore empedoclino e una serata chiamata “La vera Vigata” con scrittori, attori e familiari del Maestro di Porto Empedocle.