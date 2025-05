La Sicilia protagonista al Salone del Libro di Torino dal 15 al 19 maggio. Scarpinato: «Stimolare i giovani a leggere significa aiutarli a costruire se stessi»

Anche quest’anno la Sicilia, con l’assessorato regionale dei Beni culturali, sarà presente alla 37esima edizione del Salone internazionale del libro, in programma a Torino dal 15 al 19 maggio. Lo spazio espositivo, curato dalla Biblioteca centrale della Regione “Alberto Bombace”, si trova nel padiglione OVAL (posizione W116-X115). Si tratta di una grande vetrina per la promozione del patrimonio editoriale siciliano, visto il grande successo riscontrato dalla rassegna lo scorso anno, con oltre 220.000 visitatori. L’offerta culturale di quest’anno trae spunto dal tema generale del Salone il cui titolo è “Le parole tra noi leggere”.

«Ancora una volta – dice l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – vogliamo porre l’attenzione sul tema della lettura perché crediamo che stimolare i giovani a leggere significhi aiutarli a costruire se stessi. Leggere è sapere. Leggere è conoscenza. Leggere è indipendenza».

Lo stand della Regione Siciliana occupa uno spazio di 80 mq, ben più ampio di quello dello scorso anno ed è contrassegnato da una grafica che esalta proprio il ruolo delle parole, con citazioni tratte dai capolavori letterari di alcuni scrittori siciliani: Stefano D’Arrigo (Horcynus orca), Goliarda Sapienza (L’arte della gioia), Andrea Camilleri (Un mese con Montalbano), Giuliana Saladino (Romanzo civile).

Nel 2025 ricorre il centenario della nascita di Andrea Camilleri e Giuliana Saladino, mentre Stefano D’Arrigo festeggia i cinquant’anni dalla pubblicazione del suo capolavoro letterario e, sempre quest’anno, Goliarda Sapienza è protagonista sul grande schermo con “Fuori” di Mario Martone (unico film italiano in concorso a Cannes 2025).

Le parole continuano a essere protagoniste nei pannelli dedicati a Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Angela Daneu Lattanzi. Ampio spazio, inoltre, è dedicato ad alcuni “capolavori” conservati nella Biblioteca regionale e alle recenti pubblicazioni edite dai diversi servizi del Dipartimento.

Diversi gli eventi ospitati all’interno dello “Spazio Sicilia” con 43 presentazioni e dibattiti culturali, 130 autori, relatori ed editori che si alterneranno al tavolo. Numerose, inoltre, le presentazioni curate dagli editori indipendenti siciliani che hanno potuto contare sulla disponibilità dell’Assessorato dei Beni culturali.

Il programma degli eventi è stato realizzato per poter essere scaricato, tramite un QrCode presente sui pannelli espositivi, su tutti i dispositivi elettronici.

Lo spazio espositivo della Sicilia ospiterà anche un totem touch da 32 pollici che darà la possibilità agli utenti di “sfogliare” ben 470 immagini e 6 video di beni culturali siciliani provenienti da istituzioni culturali della Regione come soprintendenze, musei, gallerie, parchi e biblioteche permettendo al visitatore di fruire virtualmente dell’enorme patrimonio culturale e artistico presente sul nostro territorio.