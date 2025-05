Incidenti stradale, scontro tra auto: ferito il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano

L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, e’ rimasto ferito in un incidente stradale nella statale 115, all’altezza di contrada San Giorgio, a Sciacca. A scontrarsi sono state quattro automobili. Damiano era al volante di una T-Roc bianca. Il personale del 118 lo ha trasportato in ospedale con l’ambulanza. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto e’ atterrato anche l’elisoccorso per soccorrere un minorenne in condizioni critiche. La strada, al km 128, in entrambe le direzioni di marcia, e’ stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze.