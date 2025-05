In provincia di Caltanissetta finanziamenti per l’infrastrutturazione sociale del territorio: l’impegno dello SPI CGIL

Lo Spi Cgil della Sicilia e di Caltanissetta esprimono vivo compiacimento perché forse è giunto a conclusione l’iter approvativo della misura M5C3I111 ex PNRR Aree interne.

Una misura che ha vissuto un iter travagliato e che rischiava di annullare definitivamente quei pochi investimenti sul sociale che il PNRR metteva a disposizione.

La misura, come denunciato dalla nostra organizzazione, a seguito della riprogrammazione voluta dal Governo Meloni era stato espunto dal Pnrr con una indefinita promessa di essere finanziata con risorse nazionali.

Oggi dopo oltre due anni il ministero della coesione ha finalmente dato il via libera al finanziamento dei progetti che erano stati giudicati idonei nella graduatoria stilata a seguito del bando Pnrr.

In provincia di Caltanissetta i progetti che saranno finanziati sono indicati nella tabella 1

Tabella 1

Caltanissetta ATS BOMPENSIERE – MILENA

(CAPOFILA: BOMPENSIERE) ASSISTENZA SOCIALE NEI COMUNI DI BOMPENSIERE E MILENA € 999.791,61 Caltanissetta COMUNE DI MAZZARINO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EXTRA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ED AREE DISAGIO COMPRESI I RIFUGIATI PROFUGHI € 1.098.462,00 Caltanissetta COMUNE DI MUSSOMELI INTERVENTI DI MAN. STRAORD., RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI ULTIMI TRE PIANI DI PALAZZO SGADARI E DEL PARCO URBANO, CON ANNESSO ANFITEATRO ALL’APERTO, DEL COMUNE DI MUSSOMELI PER UN INSIEME COORDINATO DI ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI € 1.999.888,11 Caltanissetta COMUNE DI NISCEMI NUOVI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA A NISCEMI € 1.858.203,60 Caltanissetta COMUNE DI RIESI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO € 935.185,64 Caltanissetta COMUNE DI RIESI S.I.A.A.R. – SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA ANZIANI E RIFUGIATI € 1.064.814,00 Caltanissetta COMUNE DI SERRADIFALCO LAVORI DI RECUPERO, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX BIBLIOTECA COMUNALE DA DESTINARE A SALA CONVEGNI, LUDOTECA ED EMEROTECA € 1.000.000,00

Si tratta di finanziamenti che interesseranno 6 comuni per quasi 9 milioni di euro che andranno spesi per migliorare la qualità della vita delle comunità interessate.

Ora toccherà ai Comuni dimostrarsi all’altezza del compito cui sono chiamati.

Dalla progettazione alla realizzazione e per molti investimenti anche alla gestione dei nuovi servizi che previsti andranno istituiti.

Sia sufficiente pensare alle molteplici iniziative in direzione della tutela e inclusione dei soggetti più fragili, a partire dagli anziani.

In questo quadro ribadiamo con forza la necessità che tali investimenti non siano fatto di per sé episodico ma possano intrecciarsi e vivere nella complementarietà con gli altri investimenti derivanti dai diversi fondi (comunitari, nazionali e regionali) già programmati, e il cui elenco sarebbe lungo da fare.

Lo Spi Cgil Sicilia e lo Spi Cgil di Caltanissetta nel rassegnare la disponibilità a collaborare con le amministrazioni locali per il buon esito degli investimenti, saranno parte diligente per monitorare, segnalare, verificare gli iter realizzativi di quanto risulta essere finanziato.

A tal fine intendiamo promuovere degli incontri con i singoli soggetti attuatori per sostenerli anche nella fase progettuale dei servizi, nella considerazione che tali investimenti non sono solo infrastrutturali ma hanno in dote anche notevoli risorse per la parte relativa alla gestione.

Ciò, per noi, significa buona e qualificata occupazione.

Questo per noi significa riconoscere dignità alle persone e impegnarsi per comunità includenti e attente ai bisogni dei più fragili.