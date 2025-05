Il 31 maggio a Palazzolo Acreide la presentazione del volume “Polvere di Sicilia-Lettere da un viaggio” del nisseno Salvatore Gumina

Si terrà a Palazzolo Acreide (SR) presso il Museo dei viaggiatori in Sicilia ubicato in Via Maestranza n. 5, sabato 31 Maggio 2025 alle ore 18:30, la presentazione del volume scritto da Salvatore Gumina “Sotir” dal titolo “Polvere di Sicilia-Lettere da un viaggio. All’evento interverranno la Prof.ssa Francesca Gringeri Pantano (Direttrice del museo dei viaggiatori), Paolo Biagio Mortellaro (Docente e legale del foro di Marsala). Salvatore Gumina “Sotir” presenterà la sua nuova monografia a Palazzolo Acreide (SR) all’interno della prestigiosa sede che ospita il Museo dei viaggiatori in Sicilia composto dalle affascinanti sezioni espositive “le incisioni con le vedute” , “Le carte geografiche e il viaggio” , “I libri antichi di Sicilia” e lo “spazio multimediale”.

Nell’occasione Sotir esporrà alcune tele pittoriche. Ultima opera realizzata da Sotir è una grande tela orizzontale, il quale osservatore si trova davanti ad un teatro, con un palco affollato di personaggi. Sullo sfondo si evincono due presenze di grandi dimensioni che rappresentano gli Anticristi , al centro l’emblematica visione della torra di Babele, a seguire da sinistra verso destra si denota un sacerdote atto a benedire due uomini, una donna che ha deciso di abortire il proprio bimbo che si intravede nello schermo ecografico del monitor, ancora un politico che decanta virtù osannato dal popolo/sudditi. In primo piano un lettino con un paziente che subisce dei trattamenti sanitari obbligatori , un sacerdote che benedice un peccatore ed a conclusione due bambini intenti e incantati davanti i monitor dei PC/Tablet/TV. Un pubblico inerme osserva lo spettacolo ed a sinistra all’interno di un palchetto laterale si denota una presenza, è Sotir l’artista. Sotir con quest’opera ancora una volta di denuncia riassume l’attuale stile di vita, le scelte condizionate da un mondo occidentale allo sfascio, lontano dal creatore.

In passato lo stesso artista ha già scritto le seguenti monografie :

(Anno 2016) Portali Nisseni dal XIX al XX secolo;

(Anno 2017) Testate d’angolo scenari urbani e curiosità – “nella capitale della montagna”-Cantonali Nisseni dal XVI al XX sec.;

(Anno 2019) Manufatti Nisseni dentro e fuori le “mura”…vagando fra campagna e città;

(Anno 2020) Il folle piccolo zibaldone siciliano.

Il volume già presentato a Bagheria (PA) e Petralia Sottana (PA) con prefazione e postfazione scritta da Marcella Sardo, tratta di un viaggio effettuato in Sicilia da un Siciliano che pone una visione nuova a differenza dei viaggi effettuati in passato dai “conquistadores” del nord Europa, viaggio inteso come il percorso della vita, Salvatore in questo tragitto ad ogni tappa scrive delle lettere “missive” al suo amico Sotir, amico immaginario? fantasma o realtà? O lo stesso individuo che si sdoppia? Questo uno degli enigmi presenti nel volume. Inoltre le missive risulteranno in numero 23 , valore numerico presente in natura e nei cicli vitali, con accostamenti cabalistici.