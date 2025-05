Comitini sarà il primo paese siciliano ad essere ricevuto da Papa Leone XIV

Sarà Comitini il primo paese della Sicilia che incontrerà Papa Leone XIV. La conferma è arrivata dalla Prefettura vaticana: sono mantenuti tutti gli appuntamenti presi dal predecessore.

“L’incontro – dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli – avverrà il prossimo 11 giugno. Avevamo concordato con Papa Bergoglio di dedicare un momento di preghiera per ricordare i cosiddetti ‘carusi’, i bambini venduti alle industrie dello zolfo e usati come schiavi per l’estrazione nelle miniere. Erano questi bambini, strappati alla loro adolescenza, gli ultimi della terra del secolo scorso”.

La scelta della data per l’incontro coincide con la Giornata mondiale contro il lavoro minorile che è fissata per il 12 giugno in tutto il pianeta. “Porteremo dei doni al Santo Padre Leone XIV – dice il sindaco – e una tela che raffigura il martirio dei ‘carusi alcuni dei quali hanno perso la vita. Il quadro realizzato dall’artista Francesca Cumella dopo la benedizione del pontefice sarà riportato a Comitini e custodito nel palazzo Bellacera che ospita anche il museo del Tricolore.

Al nuovo Papa daremo una copia della bandiera tricolore che per la prima volta in provincia di Agrigento venne fatta sventolare nel nostro territorio”. L’incontro con il pontefice è una iniziativa del comitato scientifico composto oltre che dal sindaco anche da Nino Contino, Benedetto Raneri, Salvatore Parello e il giornalista Alfonso Bugea. (ANSA).