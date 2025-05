Città, regioni e province, la mappa del potere in Italia. Grandi comuni al c.sinistra, piccoli centri e regioni a c.destra

Il centrosinistra amministra, al netto dell’ultima tornata elettorale, 57 capoluoghi, il centrodestra 40. Le città si stanno dimostrando, nel complesso, il campo più favorevole a quei partiti che ora sono all’opposizione a livello nazionale, mentre il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e domina le regionali con 14 governatori espressi su 20. Il centrosinistra, con diversi assetti, consolida la supremazia nelle città, dopo aver ripreso capoluoghi come Verona e Vicenza, e città simbolo come Perugia, nonchè difeso varie roccaforti, da ultima Ravenna. Amministrano 59 città, se si contano anche gli ultimi risultati di Genova e Ravenna. E in queste 59 città ci sono le quattro più grandi del Paese: Roma, Milano, Napoli e Torino. I partiti di centrodestra si confermano invece più radicati nei piccoli comuni. Per FdI e Lega questa tendenza è decisamente marcata: mantenendo una media rispettivamente di oltre il 32% e del 12,5% nei piccoli centri.

Le Regionali più recenti sono quelle del 17 e 18 novembre 2024, in cui il centrosinistra si è confermato alla guida dell’Emilia-Romagna grazie alla vittoria di Michele de Pascale e ha strappato l’Umbria al centrodestra con il successo di Stefania Proietti. Il 28 ottobre 2024 c’era stata la vittoria di Marco Bucci in Liguria, seguita alla riconferma di Alberto Cirio (FI) in Piemonte di giugno. Sempre in precedenza, il successo del centrodestra con la rielezione di Vito Bardi in Basilicata. E la riconferma di Marco Marsilio alla guida dell’Abruzzo (marzo 2024) nonchè di Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei, appoggiato anche da FdI e Lega). Sempre nel 2024 (febbraio) il centrosinistra ha strappato la Sardegna al centrodestra con la pentastellata Alessandra Todde. Maurizio Fugatti (Lega) governa in Trentino dall’ottobre 2023.

Prima erano arrivate la vittoria di Francesco Roberti (Forza Italia) in Molise, nel mese di giugno, la riconferma di Massimiliano Fedriga (Lega) in Friuli-Venezia Giulia ad aprile e quella di Attilio Fontana (Lega) in Lombardia a febbraio. Sempre nel febbraio 2023 la corsa nel Lazio è stata vinta da Francesco Rocca (indipendente di destra). L’anno precedente il centrodestra aveva vinto le politiche a livello nazionale e l’unico appuntamento regionale, in Sicilia, conquistata da Renato Schifani, di Forza Italia. Nel 2021, dopo la scomparsa prematura di Jole Santelli, il centrodestra è rimasto al comando anche in Calabria con Roberto Occhiuto. Al centrodestra anche la guida delle Marche con Francesco Acquaroli e del Veneto con Luca Zaia. Le sei regioni a guida centrosinistra sono governate da Vincenzo De Luca (Campania),Michele Emiliano (Puglia),Eugenio Giani (Toscana), Michele De Pascale (Emilia Romagna),Stefania Proietti (Umbria) e Alessandra Todde (Sardegna). (ANSA).