Caltanissetta. “Tutti a tavola, tutti insieme!”, presentato il progetto lanciato da AIC: venerdì il menù della mensa scolastica sarà senza glutine

L’AIC propone un gesto “semplice ma potente”: un pranzo “inclusivo” per i piccoli allievi che frequentano la mensa comunale

“Tutti a tavola, tutti insieme” è il titolo del progetto lanciato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) nell’ambito delle iniziative in programma dal 10 al 18 maggio 2025, per sensibilizzare la cittadinanza sulle necessità dei celiaci e suggerire proposte che possano rendere un pasto inclusivo e salutare per tutti i commensali.

Un’iniziativa alla quale ha scelto di aderire il Comune di Caltanissetta proponendo per venerdì 16 maggio, un pranzo completamente inclusivo nelle mense scolastiche gestite nel territorio dalla cooperativa Elior.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto erano presenti il sindaco Walter Tesauro, gli assessori Vincenzo Lo Muto ed Ermanno Pasqualino, il Capo Area Sicilia Elior Orazio Marletta, il Consigliere Regionale AIC Sicilia Ilenia Parenti e la professoressa Patrizia Saporito in rappresentanza dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia.

Il prossimo 16 maggio, tutte le mense degli Istituti Comprensivi della città saranno coinvolte nell’iniziativa, servendo esclusivamente pasti privi di glutine.

“Ci piacerebbe che questa iniziativa non resti isolata a un progetto da svolgere durante la settimana della celiachia – ha commentato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro – ma diventi un esempio per tutti gli esercizi commerciali legati al settore della ristorazione e apra verso una cultura sempre più inclusiva”.

“Caltanissetta è uno dei due Comuni ad aver ufficialmente aderito al progetto “Tutti a tavola, tutti insieme”.

Questa scelta rappresenta un gesto concreto di sensibilizzazione e inclusione, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, della condivisione e dell’integrazione anche a tavola – ha commentato l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto -. Attraverso questa azione simbolica ma significativa, si vuole trasmettere ai bambini e alla comunità un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi escluso per le proprie esigenze alimentari. La diversità rappresenta un’opportunità educativa e un valore da condividere.

Ringrazio sentitamente i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e gli operatori delle mense per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione di questa importante iniziativa”.

“Nella mia esperienza professionale, precedente a quella di assessore, ho a lungo approfondito il mondo della ristorazione e valutato criticità, proposte e soluzioni per poter trovare il giusto compromesso tra le esigenze dei produttori e i bisogni delle persone – ha sottolineato l’assessore Ermanno Pasqualino -. La celiachia non va considerato solo un problema personale che vive un singolo cliente ma una questione sociale che afferisce alla collettività. Il nostro compito, come amministrazione, è canche quello di far comprendere che predisporre pietanze che si adattino alle problematiche dei singoli individui non deve essere considerato un fatto eccezionale ma normale. Iniziare dal mondo della scuola, luogo di promozione della cultura, è un buon punto di partenza per la diffusione di una visione collettiva che sia veramente inclusiva”

“Tutti a tavola, tutti insieme!” – ha sottolineato il Consigliere Regionale AIC Sicilia Ilenia Parenti – è un gesto semplice ma potente: condividere lo stesso menù in mensa rafforza il senso di gruppo e trasforma una necessità individuale in un’esperienza collettiva. Non si tratta di rinunciare a qualcosa, ma di partecipare insieme, con naturalezza, a un’idea concreta di inclusione. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, al Comune di Caltanissetta,l’USR e le scuole coinvolte che ancora una volta si fanno promotori di un’educazione che genera cultura inclusiva e attenzione all’altro”.

“Siamo stati ben lieti di accogliere questo progetto ampiamente condiviso dall’amministrazione comunale – il Capo Area Sicilia Elior Orazio Marletta -. La nostra cooperativa da anni è attenta alle necessità degli allievi ai quali ogni giorno serviamo il pranzo facendo uso di forni e utensili dedicati per evitare contaminazioni o eventuali problemi legati a intolleranze alimentari”.

Patrizia Saporito in rappresentanza dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia ha portato i saluti del dirigente dell’USR – Sicilia Marcello Livigni e si è complimentata con il Comune per aver aderito all’iniziativa che prevede la somministrazione di menù senza glutine nelle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. “Un esempio concreto per sensibilizzare le bambine ed i bambini sulle intolleranze alimentari e il rispetto verso coloro che non possono mangiare certi cibi perché il corpo non li tollera bene. Educare al rispetto e prendersi cura l’uno dell’altro è una condizione fondamentale per una scuola inclusiva e accogliente per tutti”.

Il menù inclusivo, previsto per venerdì 16 maggio, è il seguente:

– Riso al pomodoro e Grana Padano DOP

– Arista di maiale alla pizzaiola

– Patatine al forno

– Budino al cioccolato s.g.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme” visitare la pagina: https://www.settimanadellaceliachia.it//iniziativa/index.php