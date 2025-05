Caltanissetta, tre poliziotti premiati per l’impegno durante l’emergenza Covid

CALTANISSETTA – Questa mattina, nella sede della Questura, il Questore della Provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha conferito tre “attestati con nastrino di merito per il personale impiegato nell’emergenza Covid-19” a tre funzionari della Polizia di Stato, su disposizione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati il Vice Questore Rosario Scalisi, Dirigente della Squadra Mobile; il Commissario Salvatore Falzone, Capo di Gabinetto del Questore; e il Commissario in quiescenza Arcangelo Graci. Il conferimento degli attestati rappresenta un simbolo di gratitudine e apprezzamento per il servizio svolto durante i momenti più critici della pandemia da Covid-19.

Durante l’emergenza sanitaria, gli uomini e le donne della Polizia di Stato si sono distinti per impegno, spirito di sacrificio e senso del dovere, assicurando la presenza costante sul territorio. Il loro contributo è stato fondamentale per garantire l’osservanza delle normative anti-contagio, il mantenimento dell’ordine pubblico e il sostegno alla cittadinanza, spesso in condizioni particolarmente complesse.

“Questo riconoscimento – ha sottolineato il Questore Agnello – testimonia non solo la professionalità, ma anche la profonda umanità con cui il personale della Polizia ha affrontato una delle emergenze più difficili degli ultimi decenni, restando sempre al fianco della comunità”.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di memoria e gratitudine nei confronti di chi, anche in tempi di crisi sanitaria, ha continuato a operare con dedizione e senso dello Stato.