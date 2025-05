Caltanissetta scommette sulla sua identità: un progetto per valorizzare le miniere, l’assessore Olivo: “Le nuove generazioni hanno l’obbligo di conoscere la loro storia”

Un progetto ambizioso e carico di significato per riscoprire l’anima più profonda di Caltanissetta. Si intitola “Nel cuore della terra. Le miniere del Nisseno dalla realtà all’immaginario per la valorizzazione turistico-culturale di Caltanissetta” l’iniziativa con cui il Comune parteciperà all’avviso dell’Assessorato regionale al Turismo per il finanziamento di progetti nell’ambito del programma PR FESR Sicilia 2021-2027, volto alla promozione del turismo esperienziale e responsabile.

La proposta, approvata dalla giunta comunale, prevede un investimento di 300.000 euro, di cui 30.000 a carico dell’amministrazione. Cuore pulsante del progetto sarebbe la creazione di un Museo delle miniere e della cultura mineraria, uno spazio pensato per restituire dignità e visibilità a un passato troppo spesso dimenticato, capace di raccontare l’identità nissena attraverso i suoi aspetti storico-antropologici, naturalistici e sociali.

A sostenere e promuovere fortemente questa iniziativa è stato l’assessore alla Comunicazione e all’Identità, Pierpaolo Olivo. “Questo progetto – afferma – nasce dalla volontà di rafforzare la memoria storica e l’identità della città. Caltanissetta ha nel suo DNA il giallo dello zolfo: le miniere non sono solo memoria, sono fondamento del nostro tessuto antropologico e della crescita economica della Città. Le nuove generazioni dovrebbero conoscere questa storia, che è anche un omaggio alla fatica e al sacrificio che hanno reso possibile lo sviluppo del nostro territorio. Ci auguriamo che il progetto venga accolto positivamente dalla Regione, perché ci sono tutti i presupposti per creare un percorso virtuoso e altamente educativo”.

Il progetto prevede anche la promozione di un itinerario esperienziale e accessibile nei luoghi simbolo della cultura mineraria: il Museo delle Miniere, il Cimitero dei Carusi, la Miniera Trabonella e il Museo Mineralogico. In programma, inoltre, la formazione di guide turistiche locali, percorsi didattici per le scuole, laboratori artigianali legati ai materiali minerari e la riqualificazione della stradella di accesso alla miniera Trabonella.

Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale, il progetto sarà adesso trasmesso all’Assessorato regionale per la richiesta ufficiale di finanziamento.