Caltanissetta. L’Unimri premia il cav. Rosario Scancarello e altri soci

CALTANISSETTA. S’è riunita l’Assemblea dei soci dell’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana di Caltanissetta ed Enna (UNIMRI). E’ stato approvato, all’unanimità, il bilancio consuntivo 2024 ed il bilancio preventivo dell’anno 2025.

Sono stati affrontati numerosi temi che l’UNIMRI ha sviluppato nell’opera di volontariato durante l’anno 2024 e sono stati pianificati nuovi progetti per l’anno 2025. Tra questi l’Assemblea, su proposta del Presidente Cav. Franco Cagnina, ha deliberato di istituire due borse di studio, riservate a due alunni più meritevoli, di un Istituto Superiore della nostra Provincia, che conseguiranno il diploma con il massimo dei voti. Apposito Regolamento con l’individuazione dell’Istituto Superiore , sarà pubblicato con successivo comunicato.

Sono stati, successivamente, consegnati numerosi “attestati di compiacimento” a numerosi soci UNIMRI, tra i quali al Cav. Rosario Scancarello, Presidente della Mutua Società Cattolica Maria SS.della Catena, per il suo tenace impegno nel sociale, operando sempre al meglio e con grande professionalità, a Franco Sedia, Michele Palermo, Diego Dimora ed altri soci.

La seduta si è conclusa con un minuto di silenzio per i numerosi morti sia in Palestina che in Ucraina, con la speranza che, al più presto, torni la Pace nel mondo intero, come auspicato e richiesto anche dal Papa Leone XIV.