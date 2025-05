Caltanissetta. L’11 maggio al Teatro Oasi della Cultura appuntamento con la Rassegna “Domenica Pomeriggio a Teatro”

CALTANISSETTA. Quattordicesimo appuntamento della venticinquesima edizione della Rassegna “Domenica pomeriggio a teatro”, domenica 11 maggio 2025, alle ore 18.00 al Teatro “Oasi della Cultura” di Caltanissetta, con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale.

A calcare le tavole del palcoscenico nisseno questa volta sarà la compagnia “Blue in the Face”, di Civitavecchia (RM), che mette in scena “Il fidanzato di lui”, scritto e diretta da Enrico Maria Falconi.

Ignazio è felicemente fidanzato con Giulio e vive una relazione stabile e piena di amore! Tutto sembra perfetto, fino a quando una notte di festa cambia tutto. La mattina dopo, Ignazio si sveglia accanto a una donna: Giulia. Lo shock è totale. La sua identità, le sue certezze e persino il suo cuore sembrano vacillare. E ora? Come dirlo a Giulio?

Nel frattempo, il padre di Ignazio, Settimio, un senatore leghista con idee ultraconservatrici (ma dai gusti personali molto più elastici), sta per compiere un passo che sconvolgerà il suo stesso elettorato: infiltrarsi nella comunità LGBTQ+ per guadagnare voti!

Tra scambi di persona, inganni, travestimenti e una girandola di situazioni esilaranti, “Il Fidanzato di Lui” è una commedia travolgente che mescola satira politica, ironia e riflessioni sulla libertà di amare.

Oltre allo stesso Enrico Maria Falconi, saranno in scena Sacha Pilara, Ramona Gargano, Sara Gianvincenzi, Sergio Fulvio, Simone Luciani.

Lo spettacolo concorre per la X edizione del Premio Teatrale Nazionale Popolare “Michele Abbate”, quest’anno inserito all’interno della Stagione teatrale.

Per informazioni e prenotazioni: 3517888512 oppure 3939493811