Caltanissetta. “Intelleggiamo con Intelligenza” evento online “Da Libriamoci al Maggio” dell’Istituto “M.L. King”

Giovedì 8 maggio 2025, in modalità telematica, si è tenuto l’evento organizzato dai docenti dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, legato alle iniziative “Da Libriamoci al Maggio” con l’attività “Intelleggiamo con Intelligenza”, incontro di Letture ad Voce Alta, poesie e storie condivise, in collaborazione con la casa editrice “AG Book Publishing” di Roma. Le attività proposte mettono in primo piano la Lettura per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado d’Italia e all’estero. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il filone tematico scelto dai docenti porta il titolo “Intelleg(g)o dunque faccio”. Questa iniziativa fa parte di un percorso articolato in tre step. Si è pensato di organizzare tali attività su due binari paralleli: da una parte è stato dato spazio alla poesia, canto dell’anima, e dall’altra ci si è concentrati sul racconto.

Gli alunni hanno scritto e declamato le poesie riguardanti vari temi quali “Ricordando la giornata dei calzini spaiati” a febbraio, “Acqua poetica” per le giornate mondiali della Poesia e dell’Acqua del 21 e 22 marzo e nell’ultimo evento ci si è occupati del mese di Maggio declinato in vari modi “Mese delle rose”, “Mese della mamma”, “Mese della Legalità”. Parallelamente, nei vari incontri, è stata realizzata una “Staffetta Letteraria”, gli alunni delle classi hanno creato delle storie suddividendole in tre parti, “Incipit, Svolgimento e Conclusione”, e si sono passati il testimone tra le varie classi, ognuna delle quali ha realizzato una parte della storia condivisa. Nei vari incontri gli scolari hanno avuto l’opportunità di conoscere vari autori della casa editrice quali Indira Yakovenko, Daniele D’Aquino e l’editrice e scrittrice Angela Cristoforo. Dopo ogni incontro è stato pubblicato un eBook gratuito con il materiale prodotto dagli studenti (testi, immagini, fumetti ecc.), inserito nel sito della casa editrice. L’evento del Maggio dei Libri “Intelleggiamo con intelligenza” prevedeva il seguente programma: Saluti della Dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto; ospite dell’evento Angela Cristofaro che ha presentato il libro «Tra pagine e storie» sul mestiere dell’editore; Declamazione di poesie scritte dagli alunni e dai docenti sul mese di Maggio; Staffetta Letteraria «Lettura ad alta voce e creazione di storie condivise»; Coordinamento del docente e autore Salvatore Siina; Saluti finali. Hanno partecipato gli alunni delle classi 1^A, 1^ B, 2^ A, 2^ B, 2^ C, 4^ A, 4^ C, 5^ B del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate”. Hanno seguito gli alunni gli insegnanti d’italiano delle classi Elisabetta Garofalo, Maria Andolina, Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello (coadiuvata da Giuseppe Russello), Lucia Francesca Ferreri, Maria Grazia Giammorcaro, Claudia Arrogante. Si ringraziano gli insegnanti dei vari plessi che sono intervenuti con le loro classi negli incontri precedenti e le docenti di sostegno del Comprensivo. E’ stata un’avventura meravigliosa che ha stimolato i discenti alla creatività, alla conoscenza e alla voglia di mettersi in gioco, dando un contributo personale ad eventi culturali di spessore.