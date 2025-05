Caltanissetta. Inaugurata la Biblioteca Sociale all’Istituto Galileo Galilei: una giornata di cittadinanza attiva e condivisione

CALTANISSETTA – Lunedì 26 maggio, presso l’Istituto “Galileo Galilei” di Caltanissetta, si è svolta una intensa giornata dedicata al progetto di cittadinanza attiva “Costruire Comunità – dal PCTO alla Biblioteca Sociale”. L’incontro, svoltosi alle ore 11.00, ha visto la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) rappresentato dalla presidente provinciale Giuseppa Naro e da Debora Duminuco.

Una giornata ricca di emozioni e momenti significativi, aperta dai saluti istituzionali e seguita dagli interventi degli assessori Ermanno Pasqualino e Vincenzo Lo Muto, del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dott. M.G. Li Vigni, della dirigente scolastica prof.ssa Loredana Giuseppa Schillaci e dell’architetto Michelangelo Lacagnina, che ha curato il restyling degli spazi della nuova biblioteca. Ha portato il proprio contributo anche la dott.ssa Antonella Provenzano, referente del Centro per la salute delle bambine e dei bambini e componente della segreteria nazionale del programma “Nati per leggere”.

Al centro della giornata, il ruolo fondamentale del volontariato come strumento di solidarietà e crescita sociale. Gli studenti, protagonisti attivi del percorso, hanno animato l’evento con testimonianze e riflessioni che hanno emozionato i presenti. Particolarmente toccante è stato il momento culturale in cui gli alunni hanno recitato poesie in diverse lingue, affiancati da compagni che ne hanno curato la traduzione.

Una delle poesie, tradotta dal pakistano all’italiano, ha colpito per la profondità del messaggio:

La strada dell’amicizia è semplice,

porta tranquillità nel cuore.

Le nostre mani servono ad aiutare

senza pensieri di ricompensa.

C’è chi offre un po’ di pane,

qualcun altro un sorriso, una parola.

Il tuo dolore diventa anche il mio:

questo è il vero significato dell’unione.

Perché tutto si può condividere:

la gioia, il tempo, il coraggio.

Quando un amico ti sta accanto,

la vita diventa più semplice e più chiara.

Dai, dammi la tua mano.

Condividi i tuoi pensieri con me.

Un solo cuore può rinascere tutto,

e un solo cuore può cambiare il mondo.

La giornata si è conclusa con il simbolico taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della nuova Biblioteca Sociale, segno concreto dell’impegno collettivo per la crescita culturale e civile della comunità.

L’auspicio condiviso è che l’iniziativa possa continuare a offrire occasioni di apprendimento, incontro e partecipazione, rafforzando la collaborazione tra scuole, enti e associazioni del territorio. Una sinergia essenziale per il successo formativo e lo sviluppo umano dei giovani.

Debora Duminuco