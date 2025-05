Caltanissetta. Il miele prodotto nell’Istituto Tecnico Agrario “Sen. Di Rocco”, un’eccellenza che affonda le radici nella passione

CALTANISSETTA. Il miele prodotto nell’Istituto Tecnico Agrario “Sen Angelo Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la prof. Laura Zurli e responsabili di sede i docenti Salvatore Miserendino e Giovanni Leo Tuppoduro, è diventato ormai, a tutti gli effetti, un’eccellenza scolastica la cui qualità affonda le sue radici non solo sulla passione di esperti docenti apicoltori, ma anche sull’entusiasmo di diversi alunni che apprendono e mettono in atto le conoscenze, competenze e capacità legate al mondo dell’apicoltura.

E così, ecco che, a ritmi cadenzati dalla stessa natura, i docenti accompagnano i loro alunni in un affascinante viaggio che, dalle arnie, li porta a realizzare l’intero percorso di produzione in una sintesi di passione, lavoro, studio e conoscenza. Sotto la guida instancabile del prof. Giovanni Leo Tuppoduro, gli allievi dell’Istituto Tecnico Agrario “Sen. A. Di Rocco” di Caltanissetta si trasformano così in veri e propri apicoltori in erba. I ragazzi del Tecnico Agrario hanno la possibilità di imparare l’arte antica, ma sempre moderna, dell’apicoltura, dando vita a prodotti preziosi come miele e propoli, simboli di tradizione, salute e sostenibilità, ma anche di un ambiente sano e al tempo stesso a misura d’uomo.

Il percorso di formazione compiuto dagli alunni non si ferma alla sola raccolta del miele contenuto nelle arnie, ma va oltre in quanto il miele prodotto viene collocato all’interno di vasetti in vetro che vengono poi etichettati con il logo della scuola nel contesto di un vero e proprio cammino che, dal miele prodotto dalle api conduce al miele già lavorato e collocato all’interno di vasetti che costituiscono il prodotto finale di un percorso formativo che serve anche per dare agli alunni le necessarie competenze in materia non solo di produzione ma anche di commercializzazione dell’oro dolce prodotto dalle api.

Il tutto in una prospettiva che è quella di una formazione in funzione del futuro per consentire agli alunni del “Di Rocco” di affrontare da protagonisti le sfide imprenditoriali legati al complesso ma sempre affascinante mondo dell’apicoltura.