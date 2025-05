Caltanissetta. Il 4 giugno al via la rassegna estiva “Nodi Urbani”: musica, libri e arti visive

Prende vita a Caltanissetta “NODI URBANI”, una rassegna estiva che intreccia musica, teatro, arti visive, laboratori per bambini, performance e presentazioni letterarie, trasformando lo spazio unico di Casa Pitta – Spazio Pitta, nel quartiere Angeli, in un punto d’incontro vivo tra artisti, pubblico e memoria condivisa. Casa Pitta si trasforma per l’occasione: ogni angolo diventa palcoscenico, ogni strada una storia, ogni ospite parte di un’opera viva. Casa Pitta, antica dimora di famiglia del pittastorie Lorenzo Maria Ciulla, oggi è centro culturale e ristorativo indipendente: cocktail bar e ristorantino serale, casa museo, fucina d’arte e immaginazione. È in questo luogo carico di storia e potenzialità artistiche che nasce NODI URBANI, con l’obiettivo di creare connessioni tra linguaggi e persone, restituendo valore a spazi spesso dimenticati attraverso la forza rigenerante della cultura contemporanea.











Nodi Urbani è più di un piccolo festival: è uno scambio, un invito a guardare il tessuto urbano come un organismo vivo, dove le arti diventano filo, legame, trasformazione. Ogni artista è un nodo. Ogni spettatore, un filo. Insieme, disegniamo nuove trame di senso, bellezza e partecipazione. Il programma della rassegna propone eventi aperti e inclusivi, a partire dal 4 giugno ore 19:00 con il laboratorio “Circo in famiglia” a cura dei buskers catanesi Sbada Clown, il face painting dell’insegnante Debora Scarfia della scuola Euroform e una sfilata performativa,delle stesse ragazze della scuola, dedicata ai volti della Sicilia. Si prosegue: il 13 giugno alle ore 20:00 con il live acustico di Gero Riggio e Roberto Puccio degli Unplugged Duo Il 15 giugno alle 19:00 con Tramonti Sonori del dj nisseno in arte “dj fantasticohhh” È si concluderà il tutto il 19 giugno con l’evento “Leggo quindi s(U)ono”, partendo dalle 19:00 con la presentazione del romanzo “E se fosse per sempre” di Desirée Sfalanga. Per l’occasione sara presente direttamente sul posto Radio Opportunity che trasmetterà la diretta radiofonica con la conduzione di Mariangela Galante. A seguire il concerto del gruppo siciliano “Sottobanco” La rassegna NODI URBANI è realizzata con il sostegno di una ditta locale che ha scelto di investire nella valorizzazione culturale del territorio, credendo nella forza delle arti come strumento di connessione e rigenerazione urbana. Un nodo non stringe: connette. E in questa estate, connette Caltanissetta alle sue radici e al suo futuro creativo.