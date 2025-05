Caltanissetta. Il 31 maggio evento formativo “Utilizzo delle tecnologie digitali nell’odontoiatria quotidiana”

“Utilizzo delle tecnologie digitali nell’odontoiatria quotidiana”

Evento formativo per gli odontoiatri sabato 31 maggio 2025

“Utilizzo delle tecnologie digitali nell’odontoiatria quotidiana” è questo il titolo dell’evento formativo in programma a Caltanissetta sabato 31 maggio 2025 presso la sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Commissione dell’Albo degli Odontoiatri Giuseppe Costa si affronteranno gli argomenti in programma, tematiche che verranno presentate e approfondite dal relatore unico dell’evento, l’odontoiatra Antonino Cacioppo. Si parlerà in particolare di odontoiatria digitale, scansione ottica radiodiagnostica e stampa 3d. Otto i crediti Ecm assegnati al corso rivolto agli odontoiatri del territorio.