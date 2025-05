Caltanissetta. Dalla tutela della clientela all’attività dell’ABF, svolto il convegno sull’educazione finanziaria organizzato dal Club Inner Wheel

Il 7 maggio scorso, all’interno della Sala Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, l’Inner Wheel Club di Caltanissetta ha organizzato, in collaborazione con la Banca d’Italia – Sede di Palermo, una conferenza di educazione finanziaria dal titolo “Gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e il sistema di tutele dinanzi l’ABF”.

La Presidente del Club Giusy Scarantino ha aperto i lavori e, dopo i saluti istituzionali dell’assessore Ermanno Pasqualino, ha ringraziato il numeroso pubblico presente e ha passato la parola alla dott.ssa Laura Lo Santo, socia del Club e dipendente della Banca d’Italia, che ha introdotto gli argomenti della conferenza e ha presentato le relatrici, la dott.ssa Maria Chiara Malara e la dott.ssa Enrica Dominici, addette alla Divisione Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario e Finanziario.



Le relatrici hanno approfondito argomenti quali la tutela della clientela e il ruolo della Banca d’Italia in tale attività volta ad accrescere le conoscenze in materia economica e finanziaria e a favorire una maggiore consapevolezza nella clientela bancaria.

Si sono poi soffermate sulle principali caratteristiche degli strumenti di pagamento alternativi al contante e sui casi più frequenti di utilizzo fraudolento degli stessi, ad esempio mediante tecniche di cd “social engineering”, e sulle le ultime novità in tema di truffe. Inoltre, sono stati forniti esempi pratici per consentire al pubblico di riconoscere i segnali di allarme e non cadere vittime di frodi informatiche.

In conclusione, le relatrici hanno approfondito l’attività e il funzionamento dell’ABF, un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) tra clienti e intermediari, soffermandosi anche sui principali filoni di contenzioso e su come poter presentare un ricorso per ottenere una decisione dell’Arbitro.