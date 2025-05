Caltanissetta. Centro Aiuto alla Vita: “No alle assunzioni discriminatorie di soli medici abortisti, è un attacco alla libertà di coscienza”

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta, per voce del suo presidente Avv. Giosina Naro, esprime profonda preoccupazione e ferma opposizione alla legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, che obbliga gli ospedali pubblici ad assumere esclusivamente medici non obiettori di coscienza per le interruzioni volontarie di gravidanza.

Una norma incostituzionale e discriminatoria, che nega il diritto fondamentale all’obiezione di coscienza e penalizza gravemente i medici che, per motivi etici e deontologici, scelgono di essere fedeli al giuramento di Ippocrate e di difendere la vita, sempre e comunque.

È inaccettabile che una Regione, e ancor più un governo regionale a guida centrodestra, si renda promotrice di una misura che, di fatto, limita la libertà professionale dei medici e calpesta i diritti delle donne stesse, le quali hanno bisogno di una sanità che sappia accogliere e sostenere la vita, non di una logica ideologica che impone la cultura della morte.

Chiediamo con forza al Governo nazionale di impugnare questa legge davanti alla Corte Costituzionale, affinché sia ristabilito il principio di equità e di rispetto per ogni medico, per ogni vita, per ogni famiglia.

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta continuerà a difendere i diritti delle donne e dei bambini non nati, offrendo ascolto, sostegno e aiuti concreti a chi si trova in difficoltà, e ribadisce che la vera libertà è quella di scegliere per la vita, non contro di essa.

Avv. Giosina Naro

Presidente – Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta