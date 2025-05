Caltanissetta. Bonus Figlio 2025: prorogati i termini per presentare la domanda

L’ Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana, con la nota S8 n. 24299 del 26/05/2025 comunica che è stato prorogato al 6 Giugno 2025 il termine di presentazione delle istanze per i nati nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2025 e il 31 Marzo 2025 (termine originariamente fissato al 16/05/2025 dalla nota della Regione Siciliana giusta nota prot. n. 18739 del 29 aprile 2025).

È stato precisato, inoltre, che la scadenza per la presentazione delle istanze relative al periodo ottobre-dicembre 2024 sono quelle indicate nel bando 2024, come già indicato nella citata nota n. 18739/2025.

COME AVERE LA DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE

Il modello di domanda potrà essere ritirato: – scaricando il file digitale in fondo a questa pagina (Allegato A e Allegato B);

– ritirando il modulo in formato cartaceo all’Ufficio U.R.P. del Comune di Caltanissetta (corso Umberto I, 134);

– ritirando il modulo in formato cartaceo nella sede della Direzione VII Politiche Sociali, Socio-sanitarie e Scuola di Caltanissetta ( via Alcide de Gasperi n. 27).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata:

– a mano all’Ufficio Protocollo della sede centrale del Comune di Caltanissetta (corso Umberto I)

– via PEC a direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it indicando, nel relativo oggetto, la seguente dicitura nell’oggetto “Domanda di Bonus Figlio 2025″.