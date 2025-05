Caltanissetta all’insegna del basket e dei sani valori dello sport con il “Training Camp Miners 2025”: appuntamento dal 26 al 29 giugno al PalaCannizzaro

Quattro giornate all’insegna del basket e dei sani valori dello sport quelle che Caltanissetta vivrà dal 26 al 29 giugno al PalaCannizzaro con il “Training Camp Miners 2025”. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è organizzata da CL Miners e quest’anno prende una nuova denominazione: TMC – Training Camp by Miners.

Un camp aperto a tutti, diviso nelle varie categorie, dall’under 13 all’under 17, e condotto sotto la guida tecnica di Matias Dimarco e Jacopo Bruno di Maja Lab, oltre che dei coach di CL Miners. La mattina sarà dedicata agli allenamenti, mentre nel pomeriggio si disputeranno i tornei per tutte le quattro giornate.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 giugno e sarà possibile partecipare compilando il modulo scaricabile dal sito: https://www.clminers.it/training-camp/

Non solo basket, ma anche desiderio di stare insieme per condividere momenti intensi e ricchi di entusiasmo dove i valori dello sport del basket come il lavoro di squadra, il rispetto verso l’altro, l’imparare a giocare divertendosi, saranno i pilastri fondamentali; e dove l’impegno, i sacrifici e la determinazione rappresentano il motore per la crescita dei ragazzi e per il raggiungimento del proprio obiettivo comune.