Caltanissetta. A Palazzo Moncada incontro del Lions Club sul tema “Il peso dell’obesità – La necessità di fare rete”

CALTANISSETTA. Il Lions Club Caltanissetta, da sempre attento alle tematiche di salute pubblica, organizza un importante incontro dal titolo “Il peso dell’obesità – La necessità di fare rete”, che si terrà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Anguissola di Palazzo Moncada, a Caltanissetta.

L’evento, promosso in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta e l’U.O.D. di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva – Centro di Riferimento Regionale, si propone di accendere i riflettori su una delle problematiche sanitarie più urgenti e in crescita: l’obesità, con particolare attenzione alla fascia pediatrica e adolescenziale.

Ad aprire i lavori sarà l’Ing. Salvatore Vancheri, Presidente del Lions Club Caltanissetta, mentre a introdurre e moderare l’incontro sarà il Dott. Alfonso La Loggia, Responsabile U.O.D. Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva dell’ASP di Caltanissetta e Responsabile Lions Area Salute per l’obesità infantile e giovanile.

Tra i relatori di prestigio, il Prof. Dott. Silvio Buscemi, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Palermo e Presidente della Società Italiana dell’Obesità, che proporrà una riflessione approfondita sul tema “Obesità, riflessioni su una malattia… dai bambini alle responsabilità degli adulti”. Seguirà l’intervento della Dott.ssa Maria Cristina Cucugliato, Dietista presso l’U.O.D. di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva dell’ASP di Caltanissetta, che tratterà la “Terapia nutrizionale dell’obesità in età pediatrica”.

L’incontro sarà un’occasione di confronto tra professionisti, istituzioni e cittadinanza per ribadire l’importanza di un’azione sinergica e coordinata contro una condizione che non è solo medica, ma anche sociale e culturale.