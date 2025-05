Belve, stasera nuova puntata: Preziosi, Iezzi e D’Abbraccio ospiti

(Adnkronos) – Sono Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio gli ospiti della seconda puntata di 'Belve', il programma cult della televisione italiana ideato e condotto Francesca Fagnani, in onda oggi martedì 6 maggio alle 21.20 su Rai 2. Tra le novità della quinta stagione anche la cantante Serena Brancale, che in ogni puntata regala un momento musicale con una cover. Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, dei social, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Non manca, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve. “Belve” è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza autoriale di Giancarlo De Andreis. Regia di Mauro Stancati. Dalla dolorosa separazione da Vittoria Puccini alle scene di sesso nei film. Alessandro Preziosi risponderà alle tante domande di Fagnani offrendo un ritratto, anche inedito, della sua vita e della sua carriera, lasciandosi andare come di solito non fa (QUI L'ANTICIPAZIONE). Nell'intervista di stasera, Milly D'Abbraccio parlerà invece di porno, del papà "tra i primi scambisti d'Italia" fino ad arrivare al mondo delle escort. "Diciamo che mi sono addentrata nel mondo delle escort perché ormai il sex symbol nell’immaginario erotico degli uomini non è più la pornodiva", le parole in studio dell'ex attrice hard. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)