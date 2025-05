Bayesian. Morte sub, società Tmc Marine: “Massima collaborazione a Procura”

“Siamo addolorati nel confermare la tragica morte di un subacqueo specializzato. Le circostanze dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità e tutte le parti interessate stanno offrendo la loro piena collaborazione. Stiamo offrendo ogni supporto alla squadra di recupero sul posto in questo momento straziante e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della vittima”. Così, in una nota, la società Tmc Marine che si occupa del recupero del veliero Bayesian al largo di Porticello dopo la morte del sub olandese nel pomeriggio di ieri. Il sommozzatore era impegnato ad eseguire delle manovre sul relitto a 50 metri di profondità.