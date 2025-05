Bambina di 4 anni investita da un’auto in transito mentre stava per recuperare il pallone

È ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Regina Margherita di Torino la bambina di 4 anni investita da un’auto questa mattina a Verzuolo, nel Saluzzese. L’incidente è avvenuto in via Castello. Secondo una prima ricostruzione, la piccola – figlia di una famiglia originaria del Mali – stava giocando in cortile quando sarebbe uscita in strada per recuperare un pallone.

In quel momento è stata colpita da un’auto in transito. L’urto, che le ha causato traumi al capo e al corpo, l’ha scaraventata a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi: oltre all’equipe del 118, è stato attivato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

La bambina è arrivata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno accertando la dinamica dell’investimento. (ANSA).