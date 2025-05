Antenna Rai, la replica di Gambino a Mancuso: “I marziani” non siamo noi, ma provengono da Milena. Chiederemo a Rai Way la cessione gratuita di tutti gli immobili sulla collina di Sant’Anna”

CALTANISSETTA – L’ex sindaco e attuale consigliere comunale Roberto Gambino interviene nel dibattito sull’antenna Rai, replicando alle dichiarazioni del deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia). In un comunicato diffuso oggi, Gambino ha ricordato come durante il consiglio comunale aperto sull’antenna, Mancuso avesse dichiarato di avere già individuato un finanziamento per le manutenzioni, mentre oggi la sua posizione appare radicalmente diversa.

«I “marziani” non siamo noi, ma provengono da Milena, trasformata nel feudo politico del deputato regionale, che governa il Comune e la Provincia di Caltanissetta attraverso un sistema di “mancette” e poltrone. Una prassi politica lontana dal mio modo di vedere le cose», ha dichiarato Gambino, facendo riferimento alle recenti assunzioni in una società partecipata della Provincia, ricapitalizzata e salvata dal fallimento.

Gambino ha anche espresso solidarietà al consigliere comunale Marcello Mirisola, “tenuto all’oscuro” – a suo dire – delle procedure che hanno portato alla firma del decreto regionale di revoca del vincolo di tutela sull’impianto: «Concordo con Mirisola – ha affermato – nel ritenere l’antenna un simbolo identitario della città, che l’amministrazione Tesauro non ha difeso a dovere».

In conclusione, Gambino avanza una proposta concreta per compensare la perdita dell’antenna: «Chiederemo a Rai Way la cessione gratuita di tutti gli immobili sulla collina di Sant’Anna e l’istituzione, a cura e spese della Rai, del “Parco Museo Nazionale delle Trasmissioni”».