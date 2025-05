Al via i Corsi di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in convenzione con l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia

Sono aperte le candidature per i corsi di Alta Formazione in Ordine e sicurezza pubblica: nuove sfide tra minacce reali e dimensione cyber e Tecniche di pubblica sicurezza: igiene, salute, cyber e territorio, promossi dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in convenzione con l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, per l’anno accademico 2025-2026.

L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta di offrire percorsi di aggiornamento e specializzazione rivolti al personale della Pubblica Sicurezza, dell’Ordine Pubblico, della Pubblica Amministrazione e a tutti i professionisti interessati ad approfondire le sfide contemporanee legate alla sicurezza del territorio e alla crescente dimensione cyber.

I corsi, di alto profilo accademico e professionale, saranno erogati in modalità mista (presenza e online) e avranno una durata complessiva pari a 15 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Le attività si svolgeranno presso le strutture dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata o in strutture convenzionate, sotto il coordinamento del Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione (CIFAPPS).

Requisiti di accesso:

· Per il corso Ordine e sicurezza pubblica: possesso di una Laurea magistrale o titolo equipollente;

Per il corso Tecniche di pubblica sicurezza: possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente.

Obiettivi formativi:

· Offrire un quadro aggiornato sulle nuove minacce emergenti, in particolare quelle legate alla dimensione cyber;

Approfondire tecniche operative di pubblica sicurezza, con particolare attenzione all’integrazione tra salute, igiene pubblica e sicurezza del territorio.

Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un Diploma di superamento del Corso di Alta Formazione.

“La sicurezza è un pilastro fondamentale per lo sviluppo e il benessere della nostra società. Questi corsi rappresentano un’opportunità unica per i professionisti del settore e per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla tutela della pubblica sicurezza. Offrono strumenti concreti e conoscenze approfondite per affrontare le sfide del presente e del futuro”, dichiara la prof.ssa Rosaria Alvaro, prorettrice alle Politiche di innovazione sociale dell’Università di Roma Tor Vergata.

“La nostra proposta di avviare un corso così costruito sulla base della esperienza di chi agisce sul campo come i dirigenti di polizia ha incontrato la medesima volontà da parte dell’Ateneo di Tor Vergata”. La sua peculiarità lo rende adatto a chi svolge il nostro ruolo e a chi se ne occupa nel mondo della prevenzione, della sicurezza e dell’informazione . Il curricolo è stato pensato con noi analizzando esperienze e bisogni formativi risultanti. Saremo lieti di proporlo non solo a condizioni vantaggiose ai nostri iscritti ma anche a chi segue con passione e si interessa professionalmente del settore delle nuove frontiere della Prevenzione e della sicurezza pubblica tra strada e Web”, così afferma il Dirigente Generale della Polizia di Stato, Dott. Emanuele Ricifari, nella qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Funzionari di polizia (ANFP).

Il comitato scientifico precisa che i corsi proposti sono strumenti accademici di rilevanza internazionale, fondamentali per formare esperti capaci di affrontare le nuove sfide della governance contemporanea. L’approccio metodologico include didattica frontale, project work, esercitazioni pratiche, laboratori e analisi di casi reali, per una formazione efficace su temi come ambiente, alimentazione, cyberspace e sicurezza pubblica”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni sui corsi, i requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito http://delphi.uniroma2.it/