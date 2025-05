Adesca bambina e la palpeggia, condanna definitiva a 10 anni per un 73enne dell’Agrigentino

Dieci anni di reclusione con l’accusa di avere adescato una bambina di 9 anni, figlia di una coppia di amici, e averla palpeggiata e baciata. La condanna a carico di un 73enne dell’Agrigentino, imputato di violenza sessuale ai danni di minore, e’ diventata definitiva con il sigillo della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa. La vicenda risale al 2021. “Mi ha invitato ad andare nel garage di casa sua per vedere alcuni giochi, poi mi ha regalato delle caramelle e dei bracciali e mi ha dato 5 euro. A quel punto mi ha improvvisamente palpeggiato e baciato, sono scappata dentro casa dove c’era sua moglie. Dopo pranzo, purtroppo, l’episodio si e’ ripetuto”: questo il racconto shock fatto in aula dalla presunta vittima. La piccola, inoltre, secondo quanto detto in aula dalla psicologa, avrebbe riferito che l’uomo – a suo dire – avrebbe fatto lo stesso con altre bambine. Circostanza tutta da verificare e che, in ogni caso, non era oggetto della contestazione. Gli abusi si sarebbero verificati in una circostanza in cui la piccola era andata a pranzo dall’imputato e dalla moglie. Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo avere raccolto le denunce della madre e della nonna della piccola.