Elezioni provinciali. Basilio Martino (Lista Lega, Conti Presidente): “Disponibile ad instaurare collaborazione politica con chi non si sente rappresentato”

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo nota del vice sindaco di Serradifalco Basilio Martino, candidato in consiglio provinciale con la Lista Lega, Conti Presidente con la quale si propone di instaurare un rapporto di collaborazione con esponenti politici che ricoprono il ruolo degli amministratori in provincia di Caltanissetta. Ecco il testo:

“Da sempre, così come nel nostro Comune amministrato da oltre 10 anni (a dire dei cittadini in maniera egregia), si rappresenta la disponibilità a condividere la progettazione futura e ad ascoltare, nonché instaurare, un fattivo rapporto di collaborazione con tutti gli esponenti politici che ricoprono ruoli di amministratori nella nostra provincia, non solo con chi si è esposto tramite una candidatura, ma anche e soprattutto con chi ad oggi non si vede rappresentato in nessuno dei candidati, a prescindere dai colori politici, abbattendo ogni paletto partitico con l’unico interesse di sempre: il benessere del nostro territorio e dei cittadini che lo vivono”.