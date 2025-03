Siap, il 21 marzo il segretario generale Giuseppe Tiani in visita a Catania

Il Segretario Generale del SIAP, Giuseppe Tiani, sarà in visita a Catania il prossimo 21 marzo, dove alle ore 16:00, presso l’aula della Questura, terrà un’Assemblea Generale. Lo scopo dell’assemblea è coinvolgere gli operatori ma anche i cittadini sull’’importanza della contrattazione e dei nuovi CCNL siglati tra Governo e Sindacati e i riflessi sulla sicurezza.

L’attività della Polizia di Stato, attraverso l’operato di agenti e funzionari, trae beneficio dalla contrattazione sindacale e dalle nuove forme di dialogo tra il Sindacato di Polizia e il Governo. In un periodo storico caratterizzato da crescenti criticità a livello nazionale e internazionale, la sicurezza interna necessita di investimenti adeguati. Tra le priorità vi è l’avvio del primo contratto per i Dirigenti di Polizia, che dovrà includere misure fondamentali per il miglioramento dell’asset del corpo in special modo sulla tenuta dell’ordine e sicurezza pubblica, una più efficace razionalizzazione del personale e un adeguamento delle indennità accessorie, essenziali per garantire l’efficienza dei servizi resi alla collettività.

L’incontro vedrà la partecipazione del personale delle diverse specialità della Polizia di Stato, dei funzionari, dei dirigenti e del Questore di Catania. Si tratta di un momento di confronto che il Segretario Generale ha promosso nelle principali città italiane per raccogliere direttamente le istanze del territorio. Le problematiche emerse saranno poi discusse in occasione della Direzione Nazionale SIAP, prevista per il 2 aprile a Roma, con l’obiettivo di elaborare un documento unitario da presentare ai rappresentanti del Governo e dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Tra i temi trattati la Tutela legale in momento in cui si registra un aumento delle aggressioni verso gli uomini e donne in divisa, la gestione dei fondi del lavoro straordinario, tra cui l’esigibilità del lavoro espletato dagli agenti, la priorità dello scorrimento delle graduatorie in essere per una immediata implementazione di operatori di polizia sul territorio e la formazione di ulteriori ufficiali di polizia giudiziaria per migliorare le indagini sul territorio.